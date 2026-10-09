Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: тренировка, онлайн-трансляция

В пятницу, 9 октября, на городской трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится единственная тренировка 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Сессия свободной практики стартует в 11:30 мск. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда — она будет доступна по ссылке ниже или в Матч-центре.
Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Сингапура Формулы-1.
В личном зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселлом после схода британского пилота на Гран-при Бахрейна в Малайзии достигло 84 очков. При этом сам Расселл теперь лишь на 22 балла опережает Льюиса Хэмилтона. Тем временем на четвёртую позицию поднялся Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса, а Макс Ферстаппен сохраняет за собой шестую строчку, у него равное число очков с британцем.
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