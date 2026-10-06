Валттери Боттас проехал на велосипеде ещё 161 км на пути в Сингапур

37-летний пилот американской команды «Кадиллак» Валттери Боттас продолжает добираться до Сингапура из Малайзии на велосипеде. За третий день он проехал 161 км.
Данные о поездке за третий день
Фото: Скриншот из приложения Strava
Боттас уже преодолел больше половины пути и должен прибыть в Сингапур в среду.
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Финн известен своей любовью к велоспорту: он регулярно участвует в велогонках вместе со своей партнёршей, профессиональной велосипедисткой Тиффани Кромвелл, представлявшей Австралию на Олимпийских играх и Играх Содружества.
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
В Сингапуре пройдёт 17-й этап Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура. Валттери подходит к спринтерскому уикенду без единого очка в личном зачёте.