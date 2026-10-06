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Валттери Боттас проехал на велосипеде ещё 161 км на пути в Сингапур

Валттери Боттас проехал на велосипеде ещё 161 км на пути в Сингапур
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37-летний пилот американской команды «Кадиллак» Валттери Боттас продолжает добираться до Сингапура из Малайзии на велосипеде. За третий день он проехал 161 км.

Данные о поездке за третий день

Данные о поездке за третий день

Фото: Скриншот из приложения Strava

Боттас уже преодолел больше половины пути и должен прибыть в Сингапур в среду.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Финн известен своей любовью к велоспорту: он регулярно участвует в велогонках вместе со своей партнёршей, профессиональной велосипедисткой Тиффани Кромвелл, представлявшей Австралию на Олимпийских играх и Играх Содружества.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

В Сингапуре пройдёт 17-й этап Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Сингапура. Валттери подходит к спринтерскому уикенду без единого очка в личном зачёте.

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