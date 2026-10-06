Пьер Гасли оказался самым матерящимся пилотом Ф-1 по радио, Макс Ферстаппен — второй

Исследование канадского издания Canada Sports Betting показало, какие пилоты Формулы-1 чаще всего используют нецензурную лексику в командных радиопереговорах. Для анализа изучили расшифровки радиоэфира за восемь сезонов — с 2018 по 2026 год, при этом данных за 2022 год в архиве нет.

Чтобы исключить влияние разного количества радиосообщений, авторы исследования сравнили число ругательств на 1000 произнесённых слов. В основной рейтинг попали только пилоты, у которых в базе насчитывается не менее 1000 радиосообщений. Всего таким критериям соответствовали 16 гонщиков.

Рейтинг самых бранящихся пилотов Формулы-1 за период с 2018 по 2026 год:

1. Пьер Гасли («Альпин») — 163 ругательства; 3,66 на 1000 слов.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 222; 3,17.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 89; 2,35.

4. Серхио Перес («Кадиллак») — 62; 1,98.

5. Даниэль Риккардо — 73; 1,89.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 59; 1,50.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 70; 1,34.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 32; 1,26.

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 31; 1,20.

10. Валттери Боттас («Кадиллак») — 25; 1,04.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 26; 1,02.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 29; 0,96.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 44; 0,92.

14. Себастьян Феттель — 17; 0,76.

15. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 44; 0,72.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 23; 0,63.

При этом Ферстаппен лидирует по абсолютному количеству ругательств. В его 3361 радиосообщении исследователи насчитали 222 подо