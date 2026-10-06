Новая коробка передач помогла «Астон Мартин» сократить отставание на прямых — SoyMotor

«Астон Мартин» добилась заметного прогресса в последних гонках, и одной из причин стало изменение конструкции коробки передач. По данным SoyMotor, после обновления в Баку команда не только снизила массу узла, но и изменила передаточные числа.

Новая коробка передач позволила сократить отставание «Астон Мартин» от соперников на прямых. В Баку команда представила обновлённый узел, благодаря которому вместе с другими изменениями удалось убрать около 15 кг массы и приблизиться к минимально допустимому весу. При этом важным изменением стали более короткие передаточные числа. Команда учитывала отставание силовой установки «Хонды» по мощности и решила эффективнее использовать доступную тягу. Передаточные числа приблизили к показателям «Феррари» на пятой и шестой передачах, а на седьмой и восьмой они стали короче.

Такое решение позволило улучшить ускорение на этих передачах. При этом максимальная скорость стала более ограниченной: особенно заметно это проявляется после 300 км/ч. В Баку «Астон Мартин» уже сократил отставание от соперников на прямых до нескольких десятых секунды после того, как ранее уступал около полусекунды.

В Малайзии эффект проявился и в гоночном темпе. Фернандо Алонсо на протяжении дистанции сохранял темп соперников в средней группе, а в отдельных секторах был быстрее представителей «Феррари», «Альпин», «Хааса», «Рейсинг Буллз» и других команд. При этом преимущество «Астон Мартин» было связано не с максимальной скоростью, а с поведением машины в поворотах и разгоном после них.