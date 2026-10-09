Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: спринт-квалификация, онлайн-трансляция

В пятницу, 9 октября, пройдёт квалификация к спринтерской гонке 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало сессии запланировано на 15:30 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской квалификации, которая будет доступна по ссылке ниже или через Матч-центр.

Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.

В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» девять очков, однако разрыв между двумя лидирующими командами по-прежнему огромный — 151 очко. Зато в борьбе за третье место «Макларен» и «Ред Булл» теперь разделяют лишь 18 баллов.