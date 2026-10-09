Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: спринт-квалификация, онлайн-трансляция
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В пятницу, 9 октября, пройдёт квалификация к спринтерской гонке 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало сессии запланировано на 15:30 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской квалификации, которая будет доступна по ссылке ниже или через Матч-центр.
Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Спринт-квалификация
09 октября 2026, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.156
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.120
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.243
В Кубке конструкторов «Феррари» отыграла у «Мерседеса» девять очков, однако разрыв между двумя лидирующими командами по-прежнему огромный — 151 очко. Зато в борьбе за третье место «Макларен» и «Ред Булл» теперь разделяют лишь 18 баллов.
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