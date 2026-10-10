Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: спринт, онлайн-трансляция

В субботу, 10 октября, состоится спринтерская гонка 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Заезд стартует в 12:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спринта, доступную по ссылке ниже или через матч-центр.

Онлайн-трансляция спринта Гран-при Сингапура Формулы-1.

В личном зачёте Формулы-1 преимущество пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли над Джорджем Расселлом после схода британского пилота на Гран-при Бахрейна достигло 84 очков. При этом сам Расселл теперь лишь на 22 балла опережает Льюиса Хэмилтона. Тем временем на четвёртую позицию поднялся Шарль Леклер, который опередил Ландо Норриса, а Макс Ферстаппен сохраняет за собой шестую строчку, имея равные очки с британцем.