Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 10 октября, начнётся квалификационная сессия к основной гонке 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало заездов запланировано на 16:00 по московскому времени. Это будет вторая квалификация уикенда, проходящего в спринтерском формате: первая — спринтерская — прошла в пятницу, а сам спринт состоится сегодня (начало в 12:00 мск).

Квалификация определит расстановку пилотов на стартовой решётке воскресной гонки, которая начнётся в 15:00 мск (дистанция — 62 круга, 305,337 км). Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, доступную по ссылке ниже или через матч-центр.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.