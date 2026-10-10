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Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 10 октября, начнётся квалификационная сессия к основной гонке 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало заездов запланировано на 16:00 по московскому времени. Это будет вторая квалификация уикенда, проходящего в спринтерском формате: первая — спринтерская — прошла в пятницу, а сам спринт состоится сегодня (начало в 12:00 мск).

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
10 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:31.373
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.054
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.123

Квалификация определит расстановку пилотов на стартовой решётке воскресной гонки, которая начнётся в 15:00 мск (дистанция — 62 круга, 305,337 км). Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации, доступную по ссылке ниже или через матч-центр.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.

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