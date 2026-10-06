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«Мерседес» может провести в Сингапуре сравнение новой и старой версий машины — The Race

«Мерседес» может провести в Сингапуре сравнение новой и старой версий машины — The Race
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«Мерседес» рассматривает разные варианты работы с последним обновлением W17 после неудачного выступления на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Команда может провести в Сингапуре сравнительные заезды с новой и старой конфигурациями машины, чтобы понять причины потери темпа. Об этом сообщает издание The Race.

В Малайзии «Мерседес» рассчитывал получить прибавку около 0,3 секунды за счёт масштабного обновления, однако вместо этого столкнулся с проблемами в медленных поворотах и на прямых. При этом данные команды показывали увеличение прижимной силы, а в быстрых поворотах пилоты действительно почувствовали улучшение. Теперь инженерам предстоит определить, насколько проблемы были связаны непосредственно с обновлением, а насколько — с высокой температурой и особенностями покрытия «Сепанга».

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд объяснил, что увеличение прижимной силы могло привести к росту сопротивления воздуха и снижению максимальной скорости. При этом команда пока не исключает ни один вариант развития ситуации: обновление могут оставить на обеих машинах, если проблемы в Малайзии объяснялись условиями трассы, либо в дальнейшем отказаться от новых деталей, если подтвердится, что они ухудшают характеристики автомобиля.

В «Мерседесе» также рассматривают возможность использовать единственную тренировочную сессию перед Гран-при Сингапура для сравнения разных конфигураций W17. Это позволит получить данные непосредственно с трассы и оценить эффект обновления. Решение будет зависеть от выводов команды после анализа результатов Гран-при Бахрейна в Малайзии.

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