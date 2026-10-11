Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 11 октября, пройдёт гонка 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Заезд стартует в 15:00 по московскому времени. Протяжённость дистанции составит 62 круга, или 305,337 км.
Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573
Прямую трансляцию будет вести телеканал Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на стриминговом сервисе F1 TV. Для зрителей из Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не предусмотрено, при этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней можно по ссылке ниже или через Матч-центр.
Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.
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