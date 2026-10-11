Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 11 октября, пройдёт гонка 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Заезд стартует в 15:00 по московскому времени. Протяжённость дистанции составит 62 круга, или 305,337 км.

Прямую трансляцию будет вести телеканал Sky Sports. Кроме того, эфир можно будет посмотреть на стриминговом сервисе F1 TV. Для зрителей из Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии показ организует телеканал Setanta Sports. Официальной трансляции на территории России не предусмотрено, при этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки. Следить за ней можно по ссылке ниже или через Матч-центр.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.