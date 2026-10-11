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Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 14:50

Формула-1, Гран-при Сингапура — 2026: онлайн-трансляция гонки начнётся в 14:50
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В воскресенье, 11 октября, состоится гонка 17-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Заезд стартует в 15:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, доступную по ссылке ниже или через Матч-центр.

Онлайн-трансляция гонки Гран-при Сингапура Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 17, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 305.337 км)
11 октября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:42:00.785
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+7.335
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+24.573

Дистанция Гран-при составит 62 круга, или 305,337 км. Уикенд проходит в спринтерском формате: в пятницу состоялась единственная тренировка и спринтерская квалификация, в субботу — спринт и квалификация к основной гонке. После Сингапура Формула-1 переместится в американскую часть света, где зрителей будет ждать тройник — Гран-при США, Мексики и Бразилии.

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