Вильнёв: главное различие между Ферстаппеном и Антонелли в том, что Макс редко ошибается

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв назвал главное отличие четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, представляющего «Ред Булл», от лидера чемпионата в сезоне-2026 пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которое заметил на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Главное различие между Максом и Кими заключается в том, что Ферстаппен очень и очень редко ошибается. Когда он идёт к высокому результату, то пилотирует невероятно точно.

Мы видим разницу не только между Ферстаппеном и его напарником Исаком Хаджаром, но и между Ферстаппеном и Кими Антонелли. Итальянец ошибся в последнем повороте, вылетел прямо и задел столбик. Кими повезло. Если бы он объехал столбик справа, ему пришлось бы заехать на пит-лейн, хотя замена шин не планировалась.

Если бы Ферстаппен и Антонелли боролись за чемпионский титул, количество ошибок стало бы важным фактором. «Ред Булл» отыграл позиции, но, к сожалению для Макса, в этом сезоне это произошло слишком поздно. Антонелли может контролировать ситуацию в чемпионате, потому что знает, что он быстрее Джорджа Расселла. А гонок осталось не так много. Кими мог бы трижды подряд не финишировать, и всё равно остался бы лидером чемпионата! Но если он продолжит допускать такие ошибки, одна из них обязательно серьёзно ему навредит», — приводит слова Вильнёва издание Crash.net.