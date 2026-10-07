Попов предположил, какое место может занять Ферстаппен в личном зачёте сезона-2026

Популярный российский комментатор Алексей Попов оценил шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») в чемпионской борьбе сезона-2026 после победы на Гран-при Бахрейна.

«Антонелли был чуть-чуть расстроен [в Малайзии]. Но, опять же, — 18 очков [получил]. А главное — от главного соперника [Джорджа Расселла] все 18 очков. Потому что Макс ему не соперник. Макс сравнялся с Ландо [Норрисом], но он может [отыграть] там ещё — до Шарля [Леклера] три очка. Если плохо пойдут дела у Льюиса [Хэмилтона], если Макс будет продолжать штамповать подиумы, то его ещё может [пройти], может быть даже с Джорджем [поборется]. Но с Антонелли — 150 очков за считанные гонки, которые остались, он не отыграет.

Для него это первая победа [в сезоне]. 11 сезонов подряд! У [Алена] Проста было 10 сезонов подряд с победами, у [Айртона] Сенны девять. И больше, чем у Ферстаппена, — только у [Михаэля] Шумахера и Хэмилтона. Макс даже в тяжёлый для себя год продлил эту серию — 72-я победа. И самое интересное, что последним победителем здесь