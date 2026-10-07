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Стелла подтвердил, что Пиастри сам принял решение снять слики на ГП Бахрейна

Стелла подтвердил, что Пиастри сам принял решение снять слики на ГП Бахрейна
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о тактике коллектива на Гран-при Бахрейна в Сингапуре, где Оскар Пиастри на прогревочном круге заехал в боксы и снял «софты» ради промежуточной резины.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Было не так-то просто разделить стратегии [Норриса и Пиастри]. Это была, скорее, неопределённость относительно того, сколько потребуется, чтобы сухие шины начали работать. И по факту это заняло больше времени, чем мы думали. Так что в конечном счёте это была неверная оценка точки перехода, в которой сухие шины станут быстрее промежуточных.

Но не было такой простой логики, как сказать: «Давайте разделим и посмотрим, кто останется в выигрыше». Мы думали, что сухие шины включатся быстрее. Я думаю, что касается Оскара, это было в некотором роде решение самого Оскара, подумавшего: «Это не даст скорости». И я думаю, что касается Ландо, возможно, мы склонили Ландо в неправильном направлении. Он, вероятно, больше склонялся к тому, что ему следовало заехать за промежуточными шинами. Но когда мы это обсуждали, мы как бы попытались посмотреть, сможем ли мы остаться на средних шинах», — приводит слова Стеллы RacingNews365.

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