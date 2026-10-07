Петров назвал 2 нюанса, которые могли привести к ошибке «Феррари» и других команд с шинами

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался о «Феррари» и других командах, которые начали Гран-при Бахрейна в Малайзии на сликах.

«Что касается «Феррари», то мне понравился стишок болельщика в интернете: «Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Увы, всё так.

В оправдание «Феррари» и других выбравших слики скажу, что асфальт на «Сепанге» абсолютно не похож на другие трассы. Сам помню, что он был какой-то странный. Видимо, эта странность покрытия привела и к тому, что трасса так долго сохла. Обычно при дикой жаре и высокой влажности траектория «прорисовывается» всего за три-четыре круга, а тут понадобилось целых десять.

Возможно, над трассой был такой дождевой «осадок», который словно бы вновь смачивал трассу. Но даже если вот этот «осадок» стал неожиданностью, то почему в «Феррари» не решили разделить стратегии, снизив риск?» — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».