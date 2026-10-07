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Петров назвал 2 нюанса, которые могли привести к ошибке «Феррари» и других команд с шинами

Петров назвал 2 нюанса, которые могли привести к ошибке «Феррари» и других команд с шинами
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Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров высказался о «Феррари» и других командах, которые начали Гран-при Бахрейна в Малайзии на сликах.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Что касается «Феррари», то мне понравился стишок болельщика в интернете: «Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Увы, всё так.

В оправдание «Феррари» и других выбравших слики скажу, что асфальт на «Сепанге» абсолютно не похож на другие трассы. Сам помню, что он был какой-то странный. Видимо, эта странность покрытия привела и к тому, что трасса так долго сохла. Обычно при дикой жаре и высокой влажности траектория «прорисовывается» всего за три-четыре круга, а тут понадобилось целых десять.

Возможно, над трассой был такой дождевой «осадок», который словно бы вновь смачивал трассу. Но даже если вот этот «осадок» стал неожиданностью, то почему в «Феррари» не решили разделить стратегии, снизив риск?» — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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«Если ты «Феррари» фан, гонки сводятся к слезам». Колонка Петрова
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