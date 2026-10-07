Петров дал прогноз на выступление Ферстаппена в следующем сезоне Формулы-1

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров оценил форму «Ред Булл» после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна.

«Очевидно, в «Ред Булл» нашли какой-то «шаг» по развитию машины, и это прибавило Максу и уверенности в работе болида, и скорости. Скажу честно: думал, что Малайзия станет лёгкой прогулкой для «Мерседеса», а в итоге видим такой сюрприз от «Ред Булл».

Если дело в каком-то развитии аэродинамики машины, если она стала стабильнее и быстрее в поворотах, то расклад сил в Ф-1 может поменяться. Считаю, Ферстаппен вполне может стать как минимум претендентом на титул в следующем сезоне. Конечно, делать слишком смелые прогнозы пока рановато, но то, как Макс привёз в квалификации три десятые, меня впечатлило», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».