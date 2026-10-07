Виталий Петров указал на серьёзную ошибку Андреа Кими Антонелли на «Сепанге»

Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров назвал ошибку 20-летнего итальянского пилота и лидера сзеона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Позволю себе покритиковать Кими Антонелли. Он проспал рестарт, не сумел создать никакого отрыва от Ферстаппена в последнем повороте и сразу пропустил Макса. Да, наверное, нидерландец всё равно его обогнал бы, но всё же у Антонелли появилась бы возможность полидировать несколько кругов, попортить резину на «Ред Булл». Но Кими словно бы не придумал, что ему делать», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».