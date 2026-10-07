Виталий Петров указал на серьёзную ошибку Андреа Кими Антонелли на «Сепанге»
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Первый российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров назвал ошибку 20-летнего итальянского пилота и лидера сзеона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» на Гран-при Бахрейна в Малайзии.
Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919
«Позволю себе покритиковать Кими Антонелли. Он проспал рестарт, не сумел создать никакого отрыва от Ферстаппена в последнем повороте и сразу пропустил Макса. Да, наверное, нидерландец всё равно его обогнал бы, но всё же у Антонелли появилась бы возможность полидировать несколько кругов, попортить резину на «Ред Булл». Но Кими словно бы не придумал, что ему делать», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».
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