15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф заявил, что в Сингапуре «Мерседес» сравнит обновление со старым пакетом элементов

Вольф заявил, что в Сингапуре «Мерседес» сравнит обновление со старым пакетом элементов
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об обновлении, которое в коллективе привезли на прошлый этап в Малайзии.

«Малайзия, очевидно, вышла очень сложным уикендом для нас. Мы провели дни с тех пор, усердно работая, чтобы понять, почему наша производительность была не на том уровне, где должна. Мы выявили несколько областей, которые нужно изучить глубже, но Ф-1 не предлагает простых ответов, и нам нужно больше доказательств, прежде чем делать твёрдые выводы.

Сингапур даёт нам немедленную возможность продолжить эту работу. Характеристики трассы очень отличаются, и это поможет нам составить более чёткую картину того, где мы находимся. Вот почему мы будем оценивать как последний пакет обновлений, так и нашу предыдущую спецификацию на протяжении уикенда, чтобы убедиться, что мы полностью понимаем направление, в котором нам нужно двигаться. Нам нужно максимизировать этот последний спринтерский уикенд года, продолжать учиться и набрать максимально сильный результат обеими машинами. Сингапур станет важной проверкой нашего понимания и нашей устойчивости как команды», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Материалы по теме
Официально
Вольф подтвердил, что Расселл получит штраф на ГП Сингапура за замену двигателя
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android