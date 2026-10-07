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Вольф подтвердил, что Расселл получит штраф на ГП Сингапура за замену двигателя

Вольф подтвердил, что Расселл получит штраф на ГП Сингапура за замену двигателя
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подтвердил штраф для Джорджа Расселла на Гран-при Сингапура за замену силовой установки.

«У Джорджа в Сингапуре будет дополнительная проблема — штраф за силовую установку, что означает старт с конца стартовой решётки в воскресенье после отказа двигателя в Малайзии. Это особенно досадно, учитывая то, как он пилотировал в прошлые выходные, и результат, за который он заслуженно боролся. К сожалению, такие вещи — часть спорта, и наш фокус сейчас на том, чтобы дать ему наилучшую возможную машину и возможности отыграться сквозь пелотон», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

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