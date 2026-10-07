В Ф-1 рассмотрят послабления в лимите бюджетов для команд вне топ-4 — The Race

Команды Формулы-1 готовятся обсудить потенциальную реформу финансового регламента на 2027 год с целью внедрения послаблений для команд вне топ-4, о чём сообщили в издании The Race.

«Нам стало известно, что идея добавления механизма догоняющего развития в бюджетный лимит будет поднята на следующем заседании Комиссии Ф-1, которое состоится в ноябре. План продвигается руководителем «Уильямса» Джеймсом Ваулзом, который хочет, чтобы пересмотренные правила бюджетного лимита были введены к началу следующего сезона, чтобы избежать того, что, по его мнению, стало «двухуровневой» Формулой-1, где «большая четвёрка» оторвалась от другой части пелотона. Ваулз рассматривает эту ситуацию как следствие закрепления унаследованных преимуществ.

То, как всё складывается, ограничивая способность небольших команд догонять, оставило их в том, что было названо «ловушкой бюджетного лимита». Ваулз опасается, что чем больше это укореняется, тем выше риск того, что разделение станет постоянным. Если у команд не будет шанса бороться с теми, кто впереди, они станут менее привлекательными для спонсоров и будет меньше стимулов для инвестиций. Это остановит прогресс, приведёт к ещё худшим результатам и снижению стоимости команд.

Конкретные детали того, какая скользящая шкала может быть принята, зависят от того, как будут развиваться переговоры в Комиссии Ф-1 или Финансовом консультативном комитете (FAC) Ф-1, но есть несколько способов это сделать. Это можно реализовать аналогично ограничениям на аэродинамические тесты Ф-1, так что команда, находящаяся внизу зачёта, получает наибольшую дополнительную надбавку, а свобода расходов позади постепенно снижается вплоть до пятой команды. Или это можно сделать с помощью уровневой системы, как в механизме догоняющего развития двигателей ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Так, команды в пределах определённого процентного диапазона очков от больших команд группируются вместе для получения дополнительных надбавок на расходы.

Ещё один способ — основывать это на шкале, напрямую связанной с разрывом в очках — возможно, это будет срабатывать только для команд, отстающих на 100 очков от топ-четвёрки. Это гарантировало бы, что система не принесёт пользы команде, финишировавшей близко к пятому месту, и вступит в силу, только если есть настоящий разрыв между «большой четвёркой» и остальными.

Согласно текущей структуре управления Ф-1 для внесения изменений на данном этапе для 2027 года, как понимается, им потребуется поддержка ФИА, FOM плюс шести из нынешних 11 команд — то есть «Уильямса» и пяти других. Это обеспечит так называемое супербольшинство. Очевидно, что план Ваулза не будет иметь всеобщей поддержки — особенно от «большой четвёрки», которая вряд ли поддержит шаги, потенциально позволяющие другим догнать. Большие команды готовы к изменениям правил бюджетного лимита, но это больше сосредоточено на продвижении областей, которые сейчас находятся внутри лимита, за его пределы», — говорится в статье.