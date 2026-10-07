«Рeд Булл» выплатил Кристиану Хорнеру € 39,565 млн в 2025 году после увольнения — RN365

Команда Формулы-1 «Ред Булл» в 2025 году выплатила своему бывшему руководителю Кристиану Хорнеру, уволенному летом того же года, £ 33,494 млн (€ 39,565 млн и около 296 млн рублей), о чём сообщили в RacingNews365.

«В своей финансовой отчётности, поданной в Companies House, — это юридическое требование для каждой британской команды Ф-1 — указано, что Хорнер, у которого был контракт до 2030 года, получил в общей сложности € 39,565 млн за оставшуюся часть 2025 года. Выплаты происходили вплоть до 31 декабря 2025 года.

Эта цифра относится к должности «самого высокооплачиваемого директора» и «компенсации за потерю должности», и, хотя Хорнер не назван напрямую, он был самым высокооплачиваемым директором в команде — и заработал € 5,245 млн в виде зарплаты до своего увольнения.

Цифра охватывает только расчёт Хорнера с «Ред Булл», а не Red Bull Powertrains (RBPT) или Red Bull Advanced Technologies (RBAT), в которых он также занимал должность директора. После его ухода говорилось, что ему выплатили потенциально более £ 50 млн, а это означает, что цифра в € 39,565 млн может вырасти, как только отчётность за 2026 год будет подана в Companies House 30 сентября 2027 года, и будут включены любые суммы, выплаченные Хорнеру с 1 января 2026 года. Понимается, что Хорнер фактически обменял некоторые причитающиеся ему суммы на сокращённый «отпуск по уходу за садом», что позволило ему вернуться в Ф-1 в 2026 году, если он сможет найти команду», — говорится в статье.

Также команда получила прибыль в размере € 11,084 млн за 2025 финансовый год — рост с чистой прибыли в € 1,985 млн в 2024 году. Оборот команды в 2025 году составил € 448,391 млн — рост с € 371,403 млн в 2024 году.