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Боттас преодолел 400 км на велосипеде и добрался до Сингапура

Боттас преодолел 400 км на велосипеде и добрался до Сингапура
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37-летний финский пилот Формулы-1 Валттери Боттас, выступающий за американскую команду «Кадиллак», в среду, 7 октября, добрался на велосипеде из Малайзии до Сингапура, где в ближайшие выходные состоится 17-й этап сезона-2026.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Боттас закончил свою поездку в 16:19 по местному времени (11:19 мск).

Изначально Боттас должен был преодолеть 350 км, но по итогу проехал на 70 км больше — 420. Примечательно, что протяжённость гонки Формулы-1 в Сингапуре составит 305 км.

Путь Боттас начал после Гран-при Бахрейна в Малайзии, где сошёл с дистанции из-за погодных условий. Первый отрезок прошёл из Куала-Лумпура в Порт-Диксон — 56,6 км за 2 часа 8 минут.

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