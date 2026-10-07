15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Наставником и напарником Алонсо на «Дакаре»-2027 станет чемпион Аль-Аттия

Наставником и напарником Алонсо на «Дакаре»-2027 станет чемпион Аль-Аттия
Комментарии

55-летний катарский гонщик и участник Олимпиады, шестикратный победитель ралли «Дакар» Нассер Салех Аль-Аттия станет напарником по «Астон Мартин» и наставником для 45-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо на «Дакаре» в 2027 году, о чём сообщили в Mundo Deportivo.

В издании рассказали, что Аль-Аттия подписал контракт с британцами только для участия и подготовки в предстоящем «Дакаре». Также катарец выступит наставником и учителем для Алонсо на ближайших тестах прототипа для участия в «Дакаре».

Алонсо уже участвовал в «Дакаре» в 2020 году за рулём «Тойоты» и занял 13-е место в общем зачёте.

Материалы по теме
Оруджев: главный герой гонки — Алонсо, довёз эту колымагу до очков
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android