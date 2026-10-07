Наставником и напарником Алонсо на «Дакаре»-2027 станет чемпион Аль-Аттия

55-летний катарский гонщик и участник Олимпиады, шестикратный победитель ралли «Дакар» Нассер Салех Аль-Аттия станет напарником по «Астон Мартин» и наставником для 45-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 испанца Фернандо Алонсо на «Дакаре» в 2027 году, о чём сообщили в Mundo Deportivo.

В издании рассказали, что Аль-Аттия подписал контракт с британцами только для участия и подготовки в предстоящем «Дакаре». Также катарец выступит наставником и учителем для Алонсо на ближайших тестах прототипа для участия в «Дакаре».

Алонсо уже участвовал в «Дакаре» в 2020 году за рулём «Тойоты» и занял 13-е место в общем зачёте.