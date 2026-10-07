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«Просто фантастически». Попов — о выступлении Алонсо на Гран-при Бахрейна

«Просто фантастически». Попов — о выступлении Алонсо на Гран-при Бахрейна
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Популярный российский комментатор Алексей Попов оценил выступление 45-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на Гран-при Бахрейна, где он занял восьмое место.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«В средней группе «Рейсинг Буллз» ударили серьёзно по «Альпин». Там вылет [Пьера] Гасли, так они и не оправились. Лучшая максималка – за ними, но в целом… И [Лиам] Лоусон сражался прекрасно, и с [Оскаром] Пиастри у него была мегабитва на рестарте. И [Арвид] Линблад пробился в конце в очковую зону.

Но самый главный молодец — Фернандо Алонсо. Когда у нас финишируют 19 машин из 22, а «Астон Мартин» с мотором «Хонда» финиширует восьмым, при том что изначально он тоже ошибся с шинами и тоже был на сликах, как и многие — вот это было мощно. И то, как он обгонял, то, как входил в очковую зону, то, как он проходил Линлблада на трассе, то, как он в концовке оборонялся от Норриса — всё это было просто фантастически», — сказал Алексей в видео в группе «ВКонтакте» «Гаснут Огни».

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