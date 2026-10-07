«Просто фантастически». Попов — о выступлении Алонсо на Гран-при Бахрейна

Популярный российский комментатор Алексей Попов оценил выступление 45-летнего двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») на Гран-при Бахрейна, где он занял восьмое место.

«В средней группе «Рейсинг Буллз» ударили серьёзно по «Альпин». Там вылет [Пьера] Гасли, так они и не оправились. Лучшая максималка – за ними, но в целом… И [Лиам] Лоусон сражался прекрасно, и с [Оскаром] Пиастри у него была мегабитва на рестарте. И [Арвид] Линблад пробился в конце в очковую зону.

Но самый главный молодец — Фернандо Алонсо. Когда у нас финишируют 19 машин из 22, а «Астон Мартин» с мотором «Хонда» финиширует восьмым, при том что изначально он тоже ошибся с шинами и тоже был на сликах, как и многие — вот это было мощно. И то, как он обгонял, то, как входил в очковую зону, то, как он проходил Линлблада на трассе, то, как он в концовке оборонялся от Норриса — всё это было просто фантастически», — сказал Алексей в видео в группе «ВКонтакте» «Гаснут Огни».