Команда Формулы-1 подала в суд в связи с исчезновением болида

Команда Формулы-1 «Уильямс» обратилась в Высокий суд Англии с иском к владельцу британского автосервиса из-за исчезновения машины FW23. Об этом сообщает издание The Independent.

В 2015 году представители «Уильямса» одолжили болид, на котором ранее выступали Ральф Шумахер и Хуан Пабло Монтойя, компании Autotech Performance Ltd из Телфорда для размещения в качестве экспоната в автосервисе. Однако уже в 2021 году представители руководства команды потребовали возврата машины, на что не последовало ответа. Вскоре Autotech Performance Ltd была расформирована и ликвидирована.

В «Уильямсе» приняли решение подать в суд с требованием возврата болида или выплаты компенсации размером более £ 1 млн. Ответчиком в данном вопросе был признан бывший директор и акционер компании Autotech Питер Торп. Юристы команды утверждают, что он неправомерно заявил ликвидаторам о личном владении болида и организовал его вывоз.

Сторона Торпа подобные доводы оспаривает, заявляя об отсутствии информации насчёт нахождения болида и ухудшении памяти из-за перенесённого инсульта в 2018 году. Также Питер Торп оспаривает стоимость машины в £ 750 тыс., утверждая, что это был выставочный экземпляр болида без двигателя.

Иск подан в Высокий суд Лондона, однако полноценное судебное разбирательство ещё не началось.