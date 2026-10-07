Ферстаппен высказался о возможном возвращении Хорнера в Формулу-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможном возвращении Кристиана Хорнера в Формулу-1.

«Он показал, что делал хорошую работу. Конечно, люди распространяют много слухов, и я не знаю, сколько из этого правда. Не хочу звучать грубо, но это также не моя проблема и не моя забота. Он хочет вернуться, и, если появится хорошая возможность, я уверен, он это сделает, однако я не знаю, где это будет», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, Хорнер был руководителем австрийской команды «Ред Булл» с 2005 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что специалист может присоединиться к «Феррари».