Колапинто отреагировал на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины

Пилот «Альпин» Франко Колапинто опубликовал в социальных сетях фото в футболке сборной Аргентины, отреагировав на прощальный матч Лионеля Месси за национальную команду с национальной командой Бенина (3:0).

На снимке Колапинто запечатлён в форме сборной Аргентины с номером 19 — именно этот номер Месси использовал на чемпионате мира 2006 года в Германии, своём первом мировом первенстве в составе национальной команды.

Фото: Страница Франко Колапинто в соцсетях

Фотографию пилот сопроводил подписью «Adiós» («Прощай»), добавив эмодзи в виде сердца, цифры 10, плачущего лица и символа бесконечности. В качестве музыкального сопровождения публикации Колапинто выбрал песню Oasis Stop Crying Your Heart Out.

Месси дебютировал за Аргентину в товарищеском матче с Венгрией (2:1) в августе 2005-го. Всего на его счету 125 голов и 68 результативных передач в 208 встречах за аргентинцев. В её составе он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022).

Решение об уходе из сборной Аргентины Месси принял после чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, о чём сообщил самостоятельно в письме, опубликованном в соцсетях.