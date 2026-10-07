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Ферстаппен ответил, готов ли выступать в Формуле-1 до 46 лет, как Алонсо

Ферстаппен ответил, готов ли выступать в Формуле-1 до 46 лет, как Алонсо
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о том, будет ли он продолжать карьеру в Формуле-1 до 46 лет, как Фернандо Алонсо, который подписал новый контракт с «Астон Мартин».

«Оставаться здесь до такого возраста означало бы, что я посвятил Формуле-1 больше половины своей жизни, и это, вероятно, слишком много. Я продлил контракт на несколько лет, а затем снова посмотрю и скажу себе: «Могу ли я вкладываться на 100%?» Если нет или есть другие интересные вещи, которые заслуживают больше времени, то, может быть, я не продолжу. Я также хочу больше времени проводить дома и видеть, как растут дети», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, новый контракт гонщика действует до 2030 года.

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