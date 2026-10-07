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Советник «Ред Булл» опроверг заявления Хорнера о своем отношении к приходу Ферстаппена

Марко ответил на заявление Хорнера о своём отношении к приходу Ферстаппена в «Ред Булл»
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Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на неожиданное заявление бывшего руководителя «быков» Кристиана Хорнера, который сообщил, что Марко был изначально против прихода нидерландского пилота Макса Ферстаппена в австрийский коллектив. По словам Кристиана, Йосу Ферстаппену пришлось приложить большие усилия, чтобы сделка состоялась и Макс стал гонщиком «Ред Булл».

«Я игнорирую это настолько, насколько возможно. Ральф Шумахер очень хорошо высказался по этому поводу (имеется в виду заявление Ральфа, в котором тот назвал слова Хорнера «абсолютной ложью». — Прим. «Чемпионата»). Всё сложилось так удачно. Макс тогда добился успехов в картинге, а мы об этом не знали. Позже, в Формуле-3, мы снова сблизились, и именно так возникла эта беспрецедентная история успеха.

Я привёл Макса в Формулу-1 и должен был настоять на своём перед Хорнером на его первой гонке за «Ред Булл» в Барселоне. Он считал, что Макс слишком молод, слишком неопытен», — приводит слова Марко портал Crash.net.

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