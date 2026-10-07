Марко ответил на заявление Хорнера о своём отношении к приходу Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на неожиданное заявление бывшего руководителя «быков» Кристиана Хорнера, который сообщил, что Марко был изначально против прихода нидерландского пилота Макса Ферстаппена в австрийский коллектив. По словам Кристиана, Йосу Ферстаппену пришлось приложить большие усилия, чтобы сделка состоялась и Макс стал гонщиком «Ред Булл».

«Я игнорирую это настолько, насколько возможно. Ральф Шумахер очень хорошо высказался по этому поводу (имеется в виду заявление Ральфа, в котором тот назвал слова Хорнера «абсолютной ложью». — Прим. «Чемпионата»). Всё сложилось так удачно. Макс тогда добился успехов в картинге, а мы об этом не знали. Позже, в Формуле-3, мы снова сблизились, и именно так возникла эта беспрецедентная история успеха.

Я привёл Макса в Формулу-1 и должен был настоять на своём перед Хорнером на его первой гонке за «Ред Булл» в Барселоне. Он считал, что Макс слишком молод, слишком неопытен», — приводит слова Марко портал Crash.net.