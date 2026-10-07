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Вассёр выступил категорически против распространения слухов в прессе о себе и «Феррари»

Вассёр выступил категорически против распространения слухов в прессе о себе и «Феррари»
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» француз Фредерик Вассёр выступил категорически против распространения слухов в прессе, касающиеся его и «Скудерии».

«У меня нет страниц в социальных сетях, я не читаю прессу. Стараюсь абстрагироваться от этого. Главная проблема — это то, что рядом со мною работают 1,5 тыс. человек, которые, когда говорят обо мне, команде или о чём-либо ещё что-то негативное, с утра ощущают на себе последствия. И я думаю, что это [публикации в прессе и социальных сетях] чрезвычайно пагубно сказывается на результатах команды.

Нам нужно положить конец слухам, сплетням и злонамеренным интерпретациям, которые не помогают команде. Дело не в том, что Шарль или Льюис защищают меня или я защищаю их: мы работаем как сплочённая команда, в хорошие или в плохие времена и даже в самых сложных и деликатных ситуациях», — приводит слова Вассёра издание La Gazzetta dello Sport.

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