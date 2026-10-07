Хэмилтон создаёт собственную группу единомышленников внутри «Феррари» — источник

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон создаёт собственную группу единомышленников внутри «Скудерии». Об этом сообщает портал Autoracer.

По имеющимся данным, Льюис сформировал вокруг себя группу инженеров внутри коллектива, продвигая иной метод работы. Обратная связь Хэмилтона помогает выявлять проблемы SF-26 и определять направления, которым «Феррари» необходимо уделить приоритетное внимание, тогда как поддержка его подхода внутри команды начинает расти.

При этом другой пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал ближе к точке зрения Хэмилтона, что придаёт их общей технической обратной связи ещё большее значение.