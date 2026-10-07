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Иван Янковский назвал любимого пилота в Формуле-1

Иван Янковский назвал любимого пилота в Формуле-1
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Известный российский актёр Иван Янковский рассказал, что ему нравится наблюдать за выступлениями итальянского гонщика Формулы-1, пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

— Есть любимый пилот?
— Да, Антонелли. Мне ещё в том году очень нравился. Я уже тогда понимал, когда он ещё не выигрывал, что это будет что‑то большое.

— Как думаете, Антонелли достигнет уровня Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера?
— Думаю, да. Этот год он точно закроет на золоте.

— Стали увлекаться автоспортом после съёмок в «Битве моторов»? И увлекались ли прежде?
— Смотрю Формулу‑1. Нерегулярно, какие‑то гонки. Если попадаю, очень рад последить, почитать и посмотреть, что от недели к неделе меняется в командах. Потому что после каждой гонки ребята что‑то меняют: укрепления какие‑то, двигатель чистят, делают подвески выше или ниже. Всегда же происходит инновация машины к следующей гонке, чтобы быть быстрее, — приводит слова Янковского «Матч ТВ».

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