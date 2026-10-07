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«Делить с ними трассу — фантастика». Антонелли — о конкуренции с Ферстаппеном и Хэмилтоном

«Делить с ними трассу — фантастика». Антонелли — о конкуренции с Ферстаппеном и Хэмилтоном
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20-летний пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями насчёт конкуренции с гонщиком «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном и гонщиком «Феррари» британцем Льюисом Хэмилтоном. Также Антонелли с восхищением высказался насчёт выступления Ферстаппена в гонке Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Для меня уже само по себе фантастика – это разделить с ними трассу, ведь они вошли в историю этого вида спорта. Это был отличный пример того, как Макс справился с рестартом на сликах и скользкой трассе. Он гораздо лучше меня умел позиционировать машину и лучше чувствовал сцепление в первых двух поворотах, поэтому смог меня обогнать. Хоть и было неприятно, но это был отличный урок. И, конечно же, есть Льюис», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

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