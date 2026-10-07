Ферстаппен высказался о ГП Сингапура, где ни разу не побеждал

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о предстоящем Гран-при Сингапура, где ни разу не одерживал побед.

«Это было невероятное чувство — победить в Малайзии, и это был чрезвычайно гордый момент для команды, поскольку это наша первая победа в качестве производителя силовых установок. Казалось, что этого ждали долго, и это особое достижение для всех. Мы просто пытаемся улучшать машину на каждой гонке, и, надеюсь, мы сможем сохранить эту хорошую форму в Сингапуре, который является последней гонкой этого тройника.

Думаю, победа была обусловлена особенностями трассы, так что посмотрим, как мы выступим на этой неделе. Мне нравится эта трасса как уличная гоночная трасса, на ней много поворотов, и она довольно неровная. Жара, конечно, вносит свои коррективы, но на этот раз мы хотя бы выступаем в ночное время. В Сингапуре я ещё ни разу не побеждал, так что на этой трассе у меня ощущение незавершённого дела», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.