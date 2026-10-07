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Берман: с нетерпением жду, когда попробую себя в новой роли в команде

Берман: с нетерпением жду, когда попробую себя в новой роли в команде
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Пилот «Хааса» Оливер Берман заявил, что готов стать полноценным лидером команды.

«Думаю, я прошёл длинный путь за эти два года [в Ф-1]. Если сравнивать меня с… Я хочу сказать, что мои первые гонки прошли при крайне уникальных обстоятельствах [в качестве замены других пилотов в «Феррари» и «Хаасе»], но даже если проводить сравнение с тем уровнем, который я демонстрировал в прошлом году, то я явно прошёл длинный путь.

Особенно это касается моего взаимодействия с командой за пределами трассы и понимания, как извлечь максимум при работе с другими сотрудниками команды и при развитии болида. В этом плане я с нетерпением жду, когда попробую себя в новой роли», – приводит слова Бермана RacingNews365.

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