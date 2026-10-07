15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен заявил, что после ухода Хорнера в Формуле-1 стало менее напряжённо

Ферстаппен заявил, что после ухода Хорнера в Формуле-1 стало менее напряжённо
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что после ухода Кристиана Хорнера обстановка в Формуле-1 стала менее напряжённой и ему нравится, когда люди ладят.

«Если честно, мне нравится, когда люди ладят. Постоянное напряжение между окружающими – это неприятно. Конечно, зрителям это по душе, но, откровенно говоря, лучше, когда между командами дружеские отношения. Прежней остроты нет, однако лично мне вполне нравится, как все себя ведут, можно так сказать. Так обстановка менее напряжённая. Мы все живём в условиях постоянного стресса, и, если удаётся хоть немного его сбавить, это здорово», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Марко ответил на заявление Хорнера о своём отношении к приходу Ферстаппена в «Ред Булл»
Комментарии