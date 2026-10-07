Ферстаппен заявил, что после ухода Хорнера в Формуле-1 стало менее напряжённо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что после ухода Кристиана Хорнера обстановка в Формуле-1 стала менее напряжённой и ему нравится, когда люди ладят.

«Если честно, мне нравится, когда люди ладят. Постоянное напряжение между окружающими – это неприятно. Конечно, зрителям это по душе, но, откровенно говоря, лучше, когда между командами дружеские отношения. Прежней остроты нет, однако лично мне вполне нравится, как все себя ведут, можно так сказать. Так обстановка менее напряжённая. Мы все живём в условиях постоянного стресса, и, если удаётся хоть немного его сбавить, это здорово», – приводит слова Ферстаппена Sky Sports.