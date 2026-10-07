В Монако исключили изменения трассы для проведения Гран-при Формулы-1

Президент автомобильного клуба «Монако» Мишель Боэри сообщил, что не одобрит изменения в конфигурацию городской трассы, на которой проводится один из этапов Формулы-1.

«Что очень важно, трасса не будет изменена, вопреки тому, что, как я слышал, предлагали многие. Перестройка автоматически запустила бы новый пересмотр трассы и потребовала бы новой омологации ФИА.

Формула-1 [проводит] здесь [Гран-при], чтобы зарабатывать деньги. А мы здесь, чтобы дать как можно меньше и заработать как можно больше самим. Это простой, честный конкурс на открытом рынке. Наши американские друзья поняли, насколько отзывчивыми мы можем быть. В отличие от тех, кто до сих пор называет Монако «каруселью» и кому не помешало бы обновить своё мышление, мы достигли принципиального понимания того, что Гран-при является главной приманкой для Формулы-1.

Будущее Гран-при обеспечено до 2035 года, но с этой платформой и зданием, которое будет построено на ней, мы, возможно, сможем переосмыслить зону старта и, возможно, даже увеличить её. Всё это ещё предстоит определить. Ни для кого не секрет, например, что пит-лейн трудно поддерживать в рабочем состоянии в течение длительного времени. Пространство ограничено, и гаражи недостаточно большие. А когда у тебя нет больше земли внизу, то ты строишь вверх.

Я уже слышу все возражения про то, что это невозможно, которые будут исходить из этой области, но, в конце концов, люди образумятся», — приводит слова Боэри портал RaceFans.

Длина городской трассы в Монако составляет 3,3 км. Фанаты и эксперты часто выступают с критикой в её адрес из-за узости, что не позволяет болидам Ф-1 совершать обгоны.