Макс Ферстаппен ответил, хочет ли в будущем выступать за «Феррари»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, есть ли у него желание выступать за итальянский коллектив «Феррари» в будущем.

«Я хочу только побеждать. Я не из тех, кто предаётся ностальгии. Испытываю ли большое уважение к бренду «Феррари»? Абсолютно. Однако если это означает, что ты должен взять на себя обязательства, а потом приходишь пятым или шестым, то какой в этом смысл? Я сконцентрирован на результате и с этой командой уже многого добился. Это моя вторая семья, и именно стремление к переменам движет мной», — приводит слова Ферстаппена портал ESPN.