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Режиссёр «Битвы моторов»: гоночные сцены впечатляют не меньше, чем у голливудских авторов

Режиссёр «Битвы моторов»: гоночные сцены впечатляют не меньше, чем у голливудских авторов
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Режиссёр Илья Маланин поделился деталями съёмок художественного фильма «Битва моторов», посвящённого зарождению отечественного автомобилестроения и реальной истории создания первого российского серийного автомобиля — «Руссо-Балт».

«Пришлось строить все автомобили с нуля. Это долго, дорого и тяжело — до нас этого никто не делал. Мы наняли специальное конструкторское бюро, которое воссоздало историю по крупицам и при этом адаптировало машины так, чтобы они могли разгоняться до 80–100 км/ч и выполнять трюки.

Францию и Германию мы снимали в Черногории, куда тоже вывозили весь этот автопарк. За съёмочной группой постоянно ехал фургон с механиками. В картине пять масштабных гоночных сцен, все они очень разные по стилистике. Мне кажется, они впечатляют ничуть не меньше, чем работы голливудских авторов», — сказал Маланин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

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