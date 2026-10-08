Благодаря «Битве моторов» в честь журналиста и гонщика Нагеля назовут улицу в Петербурге

Продюсер кинокартины «Битва моторов» Пётр Ануров сообщил, что руководство Санкт-Петербурга одобрило идею назвать в честь журналиста и гонщика Андрея Нагеля, который является одним из главных героев фильма, улицу в Санкт-Петербурге.

«Мы обратились к руководству Петербурга, к вице-губернатору и в топонимическую комиссию. На прошлой неделе было принято решение поддержать нашу инициативу и назвать в честь Нагеля улицу в Петербурге, где он жил. Это проектная улица, в 2028 году там появятся первые дома. Нам безумно приятно, что мы внесли свой вклад в популяризацию его имени не только на экране, но и на карте города», — сказал Ануров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Именем Андрея Нагеля рекомендовано присвоить новой улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга — юго-западнее пересечения Волхонского и Киевского шоссе.