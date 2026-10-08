Режиссёр «Битвы моторов» объяснил, почему его фильм снимать сложнее, чем ленту «Ф-1»

Режиссёр фильма «Битва моторов» Илья Маланин заявил, что его картину снимать технологически сложнее, чем «Формулу-1», из-за открытых автомобилей и необходимости заставить их красиво ехать в кадре.

«Ф-1» действительно здорово сделана, это хорошее кино, но у нас совсем другие автомобили. Появление в кадре техники, о которой только что рассказал Пётр, уже само по себе мощный аттракцион. Формульные болиды привычны нашему современному сознанию, это понятное явление. А вот увидеть такую машину, как у нас — это уже уникально. Кроме того, её нужно было заставить ехать и красиво снять.

Технологически это гораздо сложнее, чем в той же «Формуле-1», где актёр сидит в кабине, или в «Форде против Феррари», где герои вообще находятся в закрытых машинах с крышей. Наши автомобили – открытые, в этом смысле работать было намного сложнее, потребовался совершенно новый подход к съёмкам», — сказал Маланин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.