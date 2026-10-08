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Продюсер «Битвы моторов» рассказал, как фильм оценили профессиональные гонщики

Продюсер «Битвы моторов» рассказал, как фильм оценили профессиональные гонщики
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Продюсер фильма «Битва моторов» Пётр Ануров заявил, что профессиональные автогонщики высоко оценили картину и не понимают, как удалось снять гоночные сцены.

«Мы показывали фильм нескольким автогонщикам — кому-то целиком, кому-то сцены, связанные с гонками. Они говорили, что это очень круто, и не понимают, как нам удалось это снять. Для нас было принципиально важно, чтобы профессиональное автоспортивное сообщество поддержало нас осознанно, чтобы им кино понравилось, так как это очень требовательная публика. Мы провели немало мероприятий: участвовали в гонке на выносливость на Moscow Raceway, выступали на площадках Музея транспорта Москвы. Устраивали даже интерактивы, где гонщики угадывали киношные термины, а актёры — гоночные. Мне кажется, ребята из мира автоспорта по достоинству оценили то, что мы сделали», — сказал Ануров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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