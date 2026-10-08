«Готов был грызть руль». Нико Хюлькенберг — о машине безопасности в Малайзии

Немецкий гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг рассказал о моменте Гран-при Бахрейна в Малайзии, когда его решение первым перейти на слики могло принести преимущество, но было нивелировано появлением машины безопасности.

«В тот момент я просто готов был грызть руль. Это было ужасно, потому что тогда я чувствовал себя настоящим героем и был уверен в своих силах. Мне удалось довольно хорошо справиться с ситуацией: я проехал шестой и седьмой повороты, когда на трассу выехала машина безопасности, до этого всё складывалось относительно неплохо. Думаю, в тот момент мы могли провести несколько андеркатов и обойти некоторых соперников, но, к сожалению, у машины безопасности были другие планы», — приводит слова Хюлькенберга издание RacingNews365.

Хюлькенберг заехал в боксы в конце восьмого круга и после смены промежуточных шин на слики выехал на трассу 14-м, опередив несколько пилотов, которые продолжили гонку на промежуточной резине. Однако уже на следующем круге на трассе появилась машина безопасности после остановки «Кадиллака» Валттери Боттаса. Пилоты на промежуточных шинах получили возможность провести пит-стоп и вернуться на трассу впереди Хюлькенберга. В итоге немецкий гонщик рестартовал 13-м.