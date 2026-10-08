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ФИА объявила об угрозе жары на Гран-при Сингапура

ФИА объявила об угрозе жары на Гран-при Сингапура
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Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об угрозе жары на предстоящем Гран-при Сингапура, из-за чего все команды Формулы-1 должны использовать системы охлаждения пилотов на городской трассе «Марина Бей».

Решение принято в соответствии со статьёй B1.5.10 Спортивного регламента ФИА. Она применяется, когда метеосервис прогнозирует индекс жары выше 31˚C во время одной из сессий гоночного уикенда. Из-за высокой влажности в Сингапуре прогноз превысил установленный порог.

В связи с объявлением команды обязаны установить на машинах работающее оборудование системы охлаждения пилота. Минимальный вес автомобиля увеличивается на 2 кг во время тренировок и квалификации и на 5 кг в гонке — с учётом дополнительного оборудования. Пилоты, которые не используют охлаждающий жилет, должны разместить в кокпите балласт массой 0,5 кг.

Гран-при Сингапура считается одной из самых физически тяжёлых гонок сезона. Температура воздуха на трассе может превышать 30˚C при влажности 70-90%, а за дистанцию гонки пилот может потерять до трёх-четырёх килограммов жидкости.

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