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Кристиан Хорнер получил от «Ред Булл» компенсацию в размере € 117,5 млн

Кристиан Хорнер получил от «Ред Булл» компенсацию в размере € 117,5 млн
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Бывший руководитель и генеральный директор «Ред Булл» Кристиан Хорнер получил после ухода из команды компенсацию в размере € 117,56 млн. Это следует из документов, представленных в британский торговый реестр Companies House. Согласно финансовой отчётности, выплаты были обозначены как компенсация за потерю должности.

Хорнер получил € 39,19 млн компенсации за уход, а также € 5,2 млн в качестве зарплаты до момента увольнения. В Red Bull Technology ему выплатили ещё € 78,38 млн компенсации и € 10,56 млн обычной зарплаты.

Таким образом, общая сумма компенсации за потерю должностей в двух компаниях составила € 117,56 млн. Хорнер также занимал должности директора в Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, однако в отчётности этих компаний указано, что вознаграждение руководителей выплачивалось другими структурами группы «Ред Булл».

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