Антонелли начнёт уикенд в Сингапуре на новой спецификации W17. Расселл — на старой

Команда «Мерседес» определилась с конфигурациями машин на Гран-при Сингапура. Лидер чемпионата Формулы-1 в сезоне-2026 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли выступит на этапе с обновлениями, которые команда использовала на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Об этом сообщает журналист издания Motorsport Джон Ноубл в своём аккаунте в социальной сети Х.

В свою очередь 28-летний британец Джордж Расселл, который также получит штраф за замену двигателя, проведёт уикенд на прежней спецификации машины.

Гран-при Сингапура пройдёт с 9 по 11 октября на городской трассе «Марина Бей», где в этом году состоится спринтерский уикенд.