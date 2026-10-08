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В «Мерседесе» объяснили отказ от разработки охлаждающих жилетов на фоне жалоб Расселла

В «Мерседесе» объяснили отказ от разработки охлаждающих жилетов на фоне жалоб Расселла
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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, почему команда не стала продолжать разработку системы охлаждения для пилотов, несмотря на дополнительные средства, предусмотренные Международной автомобильной федерацией (ФИА) в рамках бюджетного ограничения.

«Были выделены определённые ресурсы, однако мы не считали их достаточными для того, чтобы разработать решение, которое в полной мере было бы надёжным и работало на протяжении всей гонки.

В целом ситуация с охлаждением кокпита сейчас намного лучше, чем пару лет назад, когда Джордж [Расселл] и Льюис [Хэмилтон] испытывали серьёзные проблемы в Сингапуре. Что касается общего компромисса, гонщики всегда готовы пожертвовать чем-то, что в конечном счёте влияет на комфорт, ради производительности. Они, как и все мы, как и любой гонщик в паддоке, выберут производительность, а не комфорт», — приводит слова Лорда издание The Race.

Охлаждающие жилеты появились в Формуле-1 после проблем пилотов с жарой на Гран-при Сингапура 2024 года. Однако система до сих пор остаётся добровольной из-за технических проблем. Охлаждающая жидкость сохраняет необходимую температуру примерно 20-40 минут, после чего начинает нагреваться. Кроме того, трубки системы могут создавать дискомфорт в тесном кокпите.

ФИА предоставила командам возможность получить дополнительные средства в рамках бюджетного ограничения на доработку системы. $ 50 тыс. предусмотрено за решение, способное работать всю дистанцию гонки, ещё $ 75 тыс. — за устранение проблем с комфортом пилота. При этом команды должны подтвердить эффективность разработок на практике или на симуляторе.

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