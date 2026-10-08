В «Мерседесе» объяснили отказ от разработки охлаждающих жилетов на фоне жалоб Расселла

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал, почему команда не стала продолжать разработку системы охлаждения для пилотов, несмотря на дополнительные средства, предусмотренные Международной автомобильной федерацией (ФИА) в рамках бюджетного ограничения.

«Были выделены определённые ресурсы, однако мы не считали их достаточными для того, чтобы разработать решение, которое в полной мере было бы надёжным и работало на протяжении всей гонки.

В целом ситуация с охлаждением кокпита сейчас намного лучше, чем пару лет назад, когда Джордж [Расселл] и Льюис [Хэмилтон] испытывали серьёзные проблемы в Сингапуре. Что касается общего компромисса, гонщики всегда готовы пожертвовать чем-то, что в конечном счёте влияет на комфорт, ради производительности. Они, как и все мы, как и любой гонщик в паддоке, выберут производительность, а не комфорт», — приводит слова Лорда издание The Race.

Охлаждающие жилеты появились в Формуле-1 после проблем пилотов с жарой на Гран-при Сингапура 2024 года. Однако система до сих пор остаётся добровольной из-за технических проблем. Охлаждающая жидкость сохраняет необходимую температуру примерно 20-40 минут, после чего начинает нагреваться. Кроме того, трубки системы могут создавать дискомфорт в тесном кокпите.

ФИА предоставила командам возможность получить дополнительные средства в рамках бюджетного ограничения на доработку системы. $ 50 тыс. предусмотрено за решение, способное работать всю дистанцию гонки, ещё $ 75 тыс. — за устранение проблем с комфортом пилота. При этом команды должны подтвердить эффективность разработок на практике или на симуляторе.