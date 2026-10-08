Валттери Боттас рассказал о последствиях велопоездки из Малайзии в Сингапур

Пилот «Кадиллака» 37-летний финн Валттери Боттас рассказал, как чувствует себя после велопоездки из Малайзии в Сингапур.

«Неплохо. Думаю, моя задница уже привыкла, так что в целом нормально. Но здесь, понимаете, ты так сильно потеешь, когда замша намокает, сиденье превращается практически в тёрку для сыра», — приводит слова Боттаса журналист издания PlanetF1 Томас Махер в своём аккаунте в социальной сети Х.

Свой путь Боттас начал после Гран-при Бахрейна в Малайзии, где сошёл с дистанции из-за погодных условий. Изначально гонщик должен был преодолеть 350 км, но по итогу проехал на 70 км больше — 420.