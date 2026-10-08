ФИА завершила расследование сбоя на прогревочном круге в Малайзии

Международная автомобильная федерация (ФИА) завершила расследование инцидента на прогревочном круге Гран-при Бахрейна на трассе «Сепанг» в Малайзии.
Расследование было открыто после того, как прогревочный круг начался примерно через 40 минут после запланированного старта. Несколько машин столкнулись с проблемами на низкой скорости, а некоторые полностью остановились на трассе из-за проблем с силовой установкой. Это привело к дополнительной задержке старта гонки, пока ФИА диагностировала проблему и внесла исправление для всего пелотона.
После гонки Федерация объявила о проведении проверки, которая, как теперь выяснилось, была сосредоточена на четырёх ключевых областях:
- Точная причина потери мощности, которую испытали несколько машин на прогревочном круге.
- Меры, которые можно ввести, чтобы смягчить повторение тех же проблем.
- Будущее управление настройками силовой установки для дождливой погоды (ограничения по энергии).
- Выводы из данных отдельных команд и производителей силовых установок.
Оценив ситуацию, ФИА сообщила, что если аналогичные условия возникнут на этих выходных в Сингапуре, силовые установки вернутся к конфигурациям, использованным в Малайзии. Для этапа в США, который следует за Сингапуром, Федерация обещала ввести дополнительное обновление программного обеспечения для дождливой погоды.
«В отчёте также рекомендовалось принять меры по тестированию программного обеспечения с учётом того, что возможности для его проверки ограничены, чтобы сделать его максимально надёжным. ФИА совместно с командами и производителями силовых установок продолжит совершенствовать процессы тестирования и проверки программного обеспечения силовых установок, улучшая общий процесс валидации за счёт независимой оценки и совместной обратной связи, в том числе с учётом рекомендаций поставщика стандартизированного электронного блока управления (ECU)», — сказано в официальном заявлении.