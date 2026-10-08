ФИА завершила расследование сбоя на прогревочном круге в Малайзии

Международная автомобильная федерация (ФИА) завершила расследование инцидента на прогревочном круге Гран-при Бахрейна на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Расследование было открыто после того, как прогревочный круг начался примерно через 40 минут после запланированного старта. Несколько машин столкнулись с проблемами на низкой скорости, а некоторые полностью остановились на трассе из-за проблем с силовой установкой. Это привело к дополнительной задержке старта гонки, пока ФИА диагностировала проблему и внесла исправление для всего пелотона.

После гонки Федерация объявила о проведении проверки, которая, как теперь выяснилось, была сосредоточена на четырёх ключевых областях:

Точная причина потери мощности, которую испытали несколько машин на прогревочном круге. Меры, которые можно ввести, чтобы смягчить повторение тех же проблем. Будущее управление настройками силовой установки для дождливой погоды (ограничения по энергии). Выводы из данных отдельных команд и производителей силовых установок.

Оценив ситуацию, ФИА сообщила, что если аналогичные условия возникнут на этих выходных в Сингапуре, силовые установки вернутся к конфигурациям, использованным в Малайзии. Для этапа в США, который следует за Сингапуром, Федерация обещала ввести дополнительное обновление программного обеспечения для дождливой погоды.

«В отчёте также рекомендовалось принять меры по тестированию программного обеспечения с учётом того, что возможности для его проверки ограничены, чтобы сделать его максимально надёжным. ФИА совместно с командами и производителями силовых установок продолжит совершенствовать процессы тестирования и проверки программного обеспечения силовых установок, улучшая общий процесс валидации за счёт независимой оценки и совместной обратной связи, в том числе с учётом рекомендаций поставщика стандартизированного электронного блока управления (ECU)», — сказано в официальном заявлении.