Пилоты «Феррари» попробовали себя в роли SMM-специалистов, ведущих страницы команды

Пилоты итальянской команды «Феррари», 41-летний британец Льюис Хэмилтон, являющийся семикратным чемпионом Формулы-1, и его напарник 28-летний монегаск Шарль Леклер, попробовали себя в роли SMM-специалистов, ведущих аккаунты «Скудерии» в социальных сетях.

Фото: Скриншот из аккаунта «Феррари» в социальной сети

Фото: Скриншот из аккаунта «Феррари» в социальной сети

Помимо публикации разных фотографий и видео, Хэмилтон и Леклер сменили фотографию профиля.

Фото: Скриншот из аккаунта «Феррари» в социальной сети

Более того, монегаск не упустил возможности пропиарить собственный аккаунт в социальной сети Х.

«Привет, это Шарль. Подписывайтесь на мой аккаунт», — написал он в профиле «Скудерии».

Всё это часть кампании перед Гран-при Сингапура, который пройдёт с 9 по 11 октября на городской трассе «Марина Бей».