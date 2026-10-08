Резервисту «Альпин» Арону грозит лишение прав из-за проблем с военной службой в Эстонии

Резервный пилот команды «Альпин» Пауль Арон может лишиться водительских прав из-за пропущенных медосмотров, связанных с военной службой в Эстонии. Об этом сообщает эстонская газета Õhtuleht.

Арон, по данным издания, пропустил несколько вызовов на обязательный медицинский осмотр, необходимый для прохождения военной службы. Сообщается о семи повестках и напоминаниях, которые он проигнорировал. Из-за этих нарушений он уже был вынужден заплатить € 1940 в качестве штрафов.

Поскольку Арон не выполнил требование несколько раз, эстонское оборонное ведомство обратилось в суд с заявлением о временном приостановлении его водительских прав. По данным СМИ, заявление было удовлетворено, а апелляция пилота «Альпин» оказалась безуспешной.

Арон должен пройти медосмотр до 13 ноября. По словам его адвоката, он намерен сделать это до истечения крайнего срока. Осмотр является частью разбирательства о его пригодности к военной службе. Пока не определено, придётся ли ему проходить службу.